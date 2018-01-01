Скандал у Сочі: виступ Лаврова на конференції перервали криками

Після словесної перепалки між сирійцями Лавров продовжив свою промову

На Сирійському конгресі в Сочі перервали виступ міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Промову чиновника перервали криками із залу. Згідно з інформацією, ситуація загострилася відразу ж, як тільки біля мікрофона виявився глава МЗС РФ Сергій Лавров. Відзначається, що в цей момент деякі представники сирійської делегації різко



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Сергій Лавров

Після словесної перепалки між сирійцями Лавров продовжив свою промову

На Сирійському конгресі в Сочі перервали виступ міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Промову чиновника перервали криками із залу.

Згідно з інформацією, ситуація загострилася відразу ж, як тільки біля мікрофона виявився глава МЗС РФ Сергій Лавров. Відзначається, що в цей момент деякі представники сирійської делегації різко встали і спробували перервати виступ одіозного міністра.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зачитав звернення Володимира Путіна до делегатів Конгресу сирійського національного діалогу, після чого його учасники влаштували між собою словесну перепалку.

Коли Лавров закінчив читати послання Путіна, написане в традиційному вітальному ключі, хтось почав скандувати в залі російською мовою, але з сильним східним акцентом: «Хай живе Росія! Хай живе дружба!».

Незважаючи на оплески, далеко не всі підтримали таку «гарячу підтримку» країні, де проходить засідання сирійського конгресу: хтось почав сперечатися з проросійськи налаштованими учасниками з'їзду, але вже на арабській мові, причому на підвищених тонах. Ті, хто був явно згоден з позицією Росії щодо врегулювання сирійської кризи, продовжували скандувати свої гасла.

У свою чергу, Лавров спробував злегка розрядити напружену обстановку, однак у нього цього не вийшло. Гул в залі тривав до тих пір, поки не втрутилися охоронці.

Після словесної перепалки між сирійцями Лавров продовжив свою промову.

Частина представників опозиційних сил Сирії, які прибули в Сочі для участі в Конгресі національного діалогу, відмовилися залишати аеропорт через присутність на вітальній емблемі офіційного прапору Сирійської арабської республіки.

Джерело в МЗС Туреччини заявило про те, що опозиція фактично делегувала турецькій делегації представляти їх інтереси під час конгресу в Сочі.