Представники опозиційних сил Сирії влаштували демарш у Сочі

70 опозиціонерів погрожують повернутися назад в Туреччину

Частина представників опозиційних сил Сирії, які прибули в Сочі для участі в Конгресі національного діалогу, відмовилися залишати аеропорт через присутність на вітальній емблемі офіційного прапору Сирійської арабської республіки. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. [READ_MORE] Метою даного конгресу, спонсором якого виступає РФ,



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70 опозиціонерів погрожують повернутися назад в Туреччину

Частина представників опозиційних сил Сирії, які прибули в Сочі для участі в Конгресі національного діалогу, відмовилися залишати аеропорт через присутність на вітальній емблемі офіційного прапору Сирійської арабської республіки. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Метою даного конгресу, спонсором якого виступає РФ, є запуск процесу розробки нової конституції Сирії. Спочатку передбачалося, що робота даного з’їзду триватиме протягом двох днів, проте потім роботу конгресу скоротили до одного дня. Частина делегатів, які зібралися в Сочі не виступають проти правлячого режиму Башара Асада і прибули із Дамаску, а не регіонів країни.

Демарш влаштували опозиціонери, які прибули із Туреччини. При цьому вони погрожували повернутися назад, якщо не буде знято емблему із символікою офіційного режиму в Дамаску. Всього група сирійських опозиціонерів із Туреччини нараховує 70 осіб. Вони очікують літака, який забере їх назад. РФ розкритикувала відсутність частини опозиції, в першу чергу Високого комітету із переговорів, як спробу саботувати мирний процес в Сирії. Джерело в МЗС Туреччини заявило про те, що опозиція фактично делегувала турецькій делегації представляти їх інтереси під час конгресу в Сочі.