Всеукраїнська повітряна тривога: вибухи лунають у кількох областях
Нагадуємо, не нехтуйте небезпекою, залишайтеся в укриттях
Надвечір 25 травня, приблизно о 20:07, на всій території України була оголошена повітряна тривога.
Згодом мешканці Умані (Черкаська область) та Херсона повідомили, що у їхніх містах чутні вибухи.
Також мешканці Хмельниччини повідомляють про звуки, схожі на вибухи.
Офіційної інформації щодо ситуації в цих регіонах поки немає, відбій тривоги ще не оголошували.
Нагадаємо, не можна фотографувати чи знімати відео «прильотів», якщо такі є.
Як стало відомо, раніше влада Харкова попередила містян про авіаудар.