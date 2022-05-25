Всеукраїнська повітряна тривога: вибухи лунають у кількох областях

Нагадуємо, не нехтуйте небезпекою, залишайтеся в укриттях

Надвечір 25 травня, приблизно о 20:07, на всій території України була оголошена повітряна тривога.

Згодом мешканці Умані (Черкаська область) та Херсона повідомили, що у їхніх містах чутні вибухи.

Також мешканці Хмельниччини повідомляють про звуки, схожі на вибухи.

Офіційної інформації щодо ситуації в цих регіонах поки немає, відбій тривоги ще не оголошували.

Нагадаємо, не можна фотографувати чи знімати відео «прильотів», якщо такі є.

Як стало відомо, раніше влада Харкова попередила містян про авіаудар.

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