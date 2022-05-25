Чи потрібно українцям мати зброю? У «Дії» з’явилося нове опитування
Думки українців щодо вільного обігу вогнепальної зброї різняться
У застосунку «Дія» з’явилося нове опитування, в якому можна проголосувати за варіанти щодо володіння вогнепальною зброєю в Україні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
«Напередодні повномасштабного вторгнення, 23 лютого цього року, Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроєкт про обіг вогнепальної зброї. Однак думки українців із цього приводу суттєво різняться. Зокрема, є як прихильники, так і противники обігу короткоствольної вогнепальної зброї серед цивільних», – наголосив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
Він зазначив, що за дорученням президента України спільно з парламентарями вирішили запитати, який варіант володіння зброєю українці вважають доречним.
Громадянам запропоновано три варіанти відповідей:
- Пістолети можуть мати всі громадяни, які відповідають вимогам закону, проте носити зброю заборонено, зберігати можна буде тільки вдома, використовувати в тирах та на стрільбищах
- Пістолети можуть мати всі громадяни, які відповідають закону та можуть вільно носити із собою в громадських місцях
- Пістолети категорично не повинні бути в обігу серед цивільного населення.
Щоб проголосувати за свій варіант, необхідно перейти в застосунок «Дія», обрати «Послуги», далі – «Опитування».
Нагадаємо, 23 лютого 2022 року Верховна Рада проголосувала за закон про використання та обіг вогнепальної зброї серед населення. Законопроєкт прийнятий у першому читанні.