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    Чи потрібно українцям мати зброю? У «Дії» з’явилося нове опитування

    Влада вирішила запитати українців, який варіант володіння зброєю вони вважають доречним - Чи потрібно українцям мати зброю? У «Дії» з’явилося нове опитування
    Влада вирішила запитати українців, який варіант володіння зброєю вони вважають доречним
    фото з відкритих джерел

    Думки українців щодо вільного обігу вогнепальної зброї різняться

    У застосунку «Дія» з’явилося нове опитування, в якому можна проголосувати за варіанти щодо володіння вогнепальною зброєю в Україні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

    «Напередодні повномасштабного вторгнення, 23 лютого цього року, Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроєкт про обіг вогнепальної зброї. Однак думки українців із цього приводу суттєво різняться. Зокрема, є як прихильники, так і противники обігу короткоствольної вогнепальної зброї серед цивільних», – наголосив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

    Він зазначив, що за дорученням президента України спільно з парламентарями вирішили запитати, який варіант володіння зброєю українці вважають доречним.

    Громадянам запропоновано три варіанти відповідей:

    1. Пістолети можуть мати всі громадяни, які відповідають вимогам закону, проте носити зброю заборонено, зберігати можна буде тільки вдома, використовувати в тирах та на стрільбищах
    2. Пістолети можуть мати всі громадяни, які відповідають закону та можуть вільно носити із собою в громадських місцях
    3. Пістолети категорично не повинні бути в обігу серед цивільного населення.

    Щоб проголосувати за свій варіант, необхідно перейти в застосунок «Дія», обрати «Послуги», далі – «Опитування».

    Нагадаємо, 23 лютого 2022 року Верховна Рада проголосувала за закон про використання та обіг вогнепальної зброї серед населення. Законопроєкт прийнятий у першому читанні.

    Теги: росія окупанти зброя війна Україна окупація #stoprussia
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    Чи потрібно українцям мати зброю? У «Дії» з’явилося нове опитування