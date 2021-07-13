Скандал в НСЖУ. Спілка позбавила одеського депутата посвідчення журналіста

На початку липня депутат Одеської міської ради від партії ОПЗЖ Володимир Корнієнко заявив, що отримав посвідчення журналіста від Національної спілки

Раніше депутат від ОПЗЖ похизувався. що отримав посвідчення журналіста НСЖУ

Секретаріат та ревізійна комісія Національної спілки журналістів України не підтверджують членство в спілці одеського депутата під ОПЗЖ Володимира Корнієнка. Про це повідомив керівник НСЖУ Сергій Томіленко.

«На своєму позачерговому спільному засіданні секретаріату і ревізійної комісії Національної спілки журналістів України за участі керівників Одеської, Рівненської та Волинської обласних організацій спілки розглянуто низку питань щодо прийому нових членів спілки. В тому числі – випадок, який викликав суспільний резонанс: прийняття до лав журналістської організації депутата Одеської міської ради Володимира Корнієнка», – розповів Томіленко.

Цей випадок викликав численні негативні відгуки й коментарі в соціальних мережах та у журналістській спільноті. Зокрема, питання про членство Корнієнка виникали під час проведення в Одесі регіональних слухань із питань безпеки журналістів. Томіленко наголосив, що така ситуація завдає серйозної шкоди репутації всієї журналістської організації.

«Статус члена НСЖУ – це не грамота, не подяка. Це свідчення того, що людина виконує журналістські обов’язки. Посвідчення є підтвердженням статусу журналіста під час акредитації, в разі побиття тощо. Навіщо наділяти посвідченням людей, які не виконують журналістську діяльність? Обласні організації, які за статутом здійснюють прийом до спілки, повинні усвідомлювати: приймаючи до лав спілки публічну людину з яскраво вираженою політичною позицією, вони фактично налаштовують проти спілки всіх опонентів цієї політичної сили», – зазначив голова Національної спілки журналістів України.

У повідомленні далі йдеться, що секретаріат та ревізійна комісія НСЖУ ухвалили рішення про «непідтвердження» членства в Національній спілці журналістів України депутата Одеської міської ради Корнієнка.

«Правлінню Одеської регіональної організації рекомендовано невідкладно скасувати рішення про прийняття Володимира Корнієнка до спілки. Крім того, створено робочу групу для організаційної допомоги Одеській регіональній організації для попередження аналогічних випадків, які негативно впливають на репутацію спілки». – йдеться у повідомленні.

Томіленко нагадує, що в червні 2020 року секретаріат НСЖУ заборонив прийом до лав Національної спілки журналістів України громадян, які обіймають керівні посади (голова, заступник голови, член політради чи аналогічного керівного органу) в політичних партіях або є народними депутатами – членами політичних партій. В разі, якщо такі політики набули членства в НСЖУ до обрання на керівну посаду або депутатом, їхнє членство призупиняється до кінця каденції. Таке рішення було прийняте з метою посилення незалежності організації, унеможливлення політичного тиску на Національну спілку журналістів України, її обласні чи регіональні організації та унеможливлення зловживання статусом журналіста.

За статутом НСЖУ, прийом у члени спілки здійснюють регіональні організації НСЖУ, які в подальшому ведуть індивідуальний облік членів НСЖУ. Порядок прийому в члени НСЖУ визначається їхніми статутами. Під час вступу претендент подає заяву, свої творчі матеріали та рекомендації двох членів Спілки журналістів.

До слова, раніше Національна спілка журналістів назвала «ворогів преси».