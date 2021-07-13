Нардепи склали графік роботи після канікул: як працюватиме Рада восени

Парламентарі схвалили графік шостої сесії, яка триватиме менш ніж пів року

Верховна Рада затвердила календарний план проведення шостої сесії парламенту. До роботи народні депутати повернуться у вересні.

Згідно з календарним планом, нова сесія розпочнеться 7 вересня, а закінчиться 21 січня 2022 року.

Під час шостої сесії Рада проведе:

пленарних засідань – 10 тижнів;

робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах) – шість тижнів;

робота народних депутатів з виборцями – чотири тижні;

10 годин запитань до уряду у парламенті.

До слова, сьогодні Рада схвалила закон про Вищу кваліфікаційну комісію суддів з правками Зеленського. У документі прописали визначальний голос міжнародних експертів.

Тим часом бізнес-спільнота просить нардепів переробити закон про контрабанду. Бізнес вважає, що у поточній редакції закон може завдати більшої шкоди, ніж принести користі.

Крім того МОЗ просить нардепів легалізувати канабіс. Законопроєкт нардепи мають розглянути 13 липня на позачерговому засіданні Ради.

Цієї п'ятниці Рада чекає Шмигаля з планом дій на літо.

Напередодні стало відомо що Верховна Рада розгляне в другому читанні президентський законопроєкт про деолігархізацію восени.

Додамо, що Рада проведе позачергову сесію напередодні Дня Незалежності. Урочисте засідання ймовірно відбудеться 23 серпня.