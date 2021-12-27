  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Служба безпеки України привітала контррозвідку з ювілеєм (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Сучасні виклики вимагають від контррозвідки постійно розвиватись - Служба безпеки України привітала контррозвідку з ювілеєм (відео)
    Сучасні виклики вимагають від контррозвідки постійно розвиватись
    фото: facebook.com/SecurSerUkraine

    У силу специфіки ця робота часто непомітна широкому загалу

    Контррозвідка України святкує солідну дату − 30 років з дня заснування!

    «Сьогодні ми відзначаємо ювілей контррозвідки Служби безпеки України!

    Вже 30 років поспіль ви чесно і віддано служите своїй країні, виконуючи надскладні завдання для її захисту. І завдяки вашому професіоналізму громадяни можуть жити звичним життям і не турбуватися про свою безпеку.

    Дякую вам за Службу! Бажаю міцного здоров’я, оперативної удачі та успішних спецоперацій!», − привітав відомство голова СБУ, Іван Баканов.

    Нагадаємо, у грудні помічник бойовика Безлера отримав 11 років тюрми за катування військових.

    До слова, Україна ініціює екстрадицію одного з катів «Ізоляції», що втік до Франції.

    Як відомо, нещодавно у Києві спіймали керівника донецької катівні «Ізоляція». Пізніше приморський суд Маріуполя арештував його на два місяці без права застави.

    Читайте також:
    Теги: СБУ Україна Іван Баканов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Служба безпеки України привітала контррозвідку з ювілеєм (відео)