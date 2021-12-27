Служба безпеки України привітала контррозвідку з ювілеєм (відео)

У силу специфіки ця робота часто непомітна широкому загалу

Контррозвідка України святкує солідну дату − 30 років з дня заснування!

«Сьогодні ми відзначаємо ювілей контррозвідки Служби безпеки України!

Вже 30 років поспіль ви чесно і віддано служите своїй країні, виконуючи надскладні завдання для її захисту. І завдяки вашому професіоналізму громадяни можуть жити звичним життям і не турбуватися про свою безпеку.

Дякую вам за Службу! Бажаю міцного здоров’я, оперативної удачі та успішних спецоперацій!», − привітав відомство голова СБУ, Іван Баканов.

Нагадаємо, у грудні помічник бойовика Безлера отримав 11 років тюрми за катування військових.

До слова, Україна ініціює екстрадицію одного з катів «Ізоляції», що втік до Франції.

Як відомо, нещодавно у Києві спіймали керівника донецької катівні «Ізоляція». Пізніше приморський суд Маріуполя арештував його на два місяці без права застави.