У Києві спіймали керівника донецької катівні «Ізоляція»
Попередньо відомо, що затримали злочинця 9 листопада
Провоохоронці затримали у Києві Палича – керівника донецької катівні «Ізоляція». Дениса Куліковського. Про це повідомив у Facebook ексбранець бойовиків «ДНР», який сам був в полоні в «Ізоляції», Станіслав Асєєв.
Попередньо відомо, що затримали злочинця 9 листопада.
«У Києві затримано головного воєнного злочинця Ізоляції – Дениса Куліковського, він же Палич. Тепер можу сказати, що життя прожив не даремно», – написав Асєєв.
Раніше повідомлялося, що найстрашнішого професійного ката «Ізоляції» на прізвисько Аїд звуть Денис Куликовський. ЗМІ писали, що в нього є навіть родина, дитина, а більшість рідних живе на підконтрольній Україні території.
Згодом Куликовський начебто втік в Росію.
До слова, що у донецькому СІЗО катують українця Шидловського: правозахисники повідомили жахливі деталі.