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    У Києві спіймали керівника донецької катівні «Ізоляція»

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    Найстрашнішого професійного&nbsp;ката &laquo;Ізоляції&raquo; звуть Денис Куликовський - У Києві спіймали керівника донецької катівні «Ізоляція»
    Найстрашнішого професійного ката «Ізоляції» звуть Денис Куликовський
    фото: vchasno

    Попередньо відомо, що затримали злочинця 9 листопада

    Провоохоронці затримали у Києві Палича – керівника донецької катівні «Ізоляція». Дениса Куліковського. Про це повідомив у Facebook ексбранець бойовиків «ДНР», який сам був в полоні в «Ізоляції», Станіслав Асєєв.

    Попередньо відомо, що затримали злочинця 9 листопада.

    «У Києві затримано головного воєнного злочинця Ізоляції – Дениса Куліковського, він же Палич. Тепер можу сказати, що життя прожив не даремно», – написав Асєєв.

    Раніше повідомлялося, що найстрашнішого професійного ката «Ізоляції» на прізвисько Аїд звуть Денис Куликовський. ЗМІ писали, що в нього є навіть родина, дитина, а більшість рідних живе на підконтрольній Україні території.

    Згодом Куликовський начебто втік в Росію.

    До слова, що у донецькому СІЗО катують українця Шидловського: правозахисники повідомили жахливі деталі.

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    Теги: Національна поліція України Київ ДНР арешт Донецьк в'язниця
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    У Києві спіймали керівника донецької катівні «Ізоляція»