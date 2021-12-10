Україна ініціює екстрадицію одного з катів «Ізоляції», що втік до Франції

Євген Бражніков виїхав з України у листопаді поточного року

Обвинувачений у справі про тортури скористався завершенням терміну дії запобіжного заходу

Офіс генерального прокурора має намір ініціювати екстрадицію колишнього наглядача в'язниці «Ізоляція» в окупованому Донецьку, який переховується на території Франції. Про це виданню «РБК-Україна» повідомив начальник департаменту військових злочинів Офісу генпрокурора Юрій Рудь.

Йдеться про Євгена Бражнікова, який потрапив на підконтрольну Україні територію наприкінці 2019 року під час обміну полоненими. Через деякий час виявилося, що він був наглядачем в «Ізоляції» і катував полонених. Йому повідомили про підозру та передали обвинувальний акт до суду.

Суд у Донецькій області відмовився розглядати справу, і її було передано до Оболонського райсуду Києва. На перше його засідання наприкінці листопада Бражніков не з'явився.

«Надійшла інформація, що Бражников знаходиться зараз на території Франції», – зазначив Рудь.

Бражнікову вдалося втекти з України тому, що термін його попереднього обмежувального заходу завершився, а нове клопотання прокуратури суд не встиг розглянути. Рудь заперечує будь-які домовленості між правоохоронцями та обвинуваченим, які дозволили йому безперешкодно втекти з країни.

Прокуратура планує подати клопотання про розшук втікача та ініціювати його екстрадицію під час найближчого засідання суду по справі Бражнікова.

«Те, що він перебуває за кордоном, не дозволить йому уникнути відповідальності і того покарання, яке визначить суд», – наголосив Рудь начальник департаменту військових злочинів Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, Бражникову повідомили про підозру у березні 2020 року. За даними слідства, він став членом незаконних формувань, перебуваючи в «Ізоляції», та брав участь у тортурах інших полонених.

Також нагадаємо, нещодавно у Києві спіймали керівника донецької катівні «Ізоляція».

Пізніше приморський суд Маріуполя арештував його на два місяці без права застави.

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