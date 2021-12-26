Кадиров готовий приєднати Україну до Чечні, якщо Путін дасть наказ

Вірний прибічник Путіна наголосив, що чекає лише наказу для вирішення українського питання

Глава Чечні Рамзан Кадиров пригрозив, що якщо український президент Володимир Зеленський продовжить свою антиросійську політику, то Україну можуть приєднати до Росії. Про це пишуть російські ЗМІ.

«Моє глибоке переконання, якщо пан Зеленський і його команда так поводитимуться, то Україну повинні приєднати до нашої країни», – сказав він.

Кадиров знову повторив мантру про те, що українці і росіяни – один «наш народ, це наша територія».

«Це моя думка», – сказав Кадиров у неділю на прес-конференції в Грозному.

Він також заявив, що готовий сам вирішити українську проблему і чекає лише доручення.

«Якби мені доручили, я б давно вирішив би це питання. Або приєднав би Чеченську республіку до України, або давно забрав би, вирішив би питання там. Але є державні домовленості, які не дозволяють приймати такі рішення», – зауважив глава Чечні.

Він додав, що Росія не дозволить Україні інтегруватися у НАТО.

«Я впевнений, наш президент цього не дозволить. А ми – піхота, готові виїхати і виконати наказ абсолютно без проблем», – наголосив він.

Нагадаємо, у Кремлі наростає істерика: «побачили» в Україні вже 10 тис. військових НАТО.

Як відомо, під час пресконференції 23 грудня Путін заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне. Такою була відповідь кремлівського очільника на запитання журналіста Sky News щодо гарантії ненападу на Україну. Керівник країни-агресорки почав свою відповідь з того, що звинуватив Захід та НАТО в агресивних діях та намірах щодо РФ.

До слова, опитування показало, скільки українців вважають реальним вторгнення РФ. Напередодні ЗМІ повідомили, що Росія перекинула на окупований Донбас сотні бойовиків.