Британія розробила план евакуації військових з України у випадку вторгнення Росії – ЗМІ

Понад 100 британських військовослужбовців займаються навчанням українських сил

Британські війська готові до евакуації з України у разі вторгнення Росії, пише газета Daily Express із посиланням на джерела.

Видання зазначає, що командувачі Збройних Сил Великобританії вже склали плани дій у надзвичайних ситуаціях.

«Військове керівництво має організувати всеосяжний «огляд» Orbital, щоб надалі гарантувати, що весь персонал Сполученого Королівства буде «безпечно виведений з української території», – йдеться у матеріалі газети.

Понад 100 британських військовослужбовців займаються навчанням українських сил. Більшість британських сил в Україні знаходиться в місті Яворів Львівської області, невелика група офіцерів штабу перебуває в Києві, пише видання.

Джерела стверджують, що у разі ескалації конфлікту британські військові вирушать до кордону з Польщею.

Наказ про евакуацію надійде від начальника британського Управління спільних операцій штабу генерал-полковника Чарлі Стрикланда. Його підлеглі вже незабаром «будуть напоготові», а також спостерігатимуть за «атмосферою» та обстановкою.

Як зазначає газета, Стрикланд двічі на день отримуватиме відомості про ситуацію в Україні, яка склалася через стягування російських військ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що оперативна група до 600 британських військовослужбовців готова розгорнутися в Україні на тлі побоювання російського вторгнення.

Підрозділи Сил спеціальних операцій і парашутного полку були попереджені, що вони можуть бути відправлені до України протягом декількох годин.

Підготовка військовослужбовців відбувається після того, як начальники оборони і глава МІ-6 повідомили, що президент Росії Володимир Путін представляє явну небезпеку для України та Заходу.

Британські сили, які можуть відправити до України, сформовані з членів спеціального розвідувального полку, медиків, інженерів, зв'язківців і до 400 десантників з 16-ї десантно-штурмової бригади, що базується в Олдершоті, Хантс.

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