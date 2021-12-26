Російський депутат: Україна готується до нападу на Росію

Депутат Держдуми переконаний, що Україна готує напад на Росію по кількох напрямах

Україна може напасти на Росію в лютому 2022 року. Про це заявив депутат Держдуми Михайло Делягін, повідомляють російські ЗМІ.

Російський депутат переконаний, що українські війська готують наступ на територію Росії. «Є реальна загроза нападу на Росію, їх до цього готують», – заявив він.

Політик переконаний, що Україна хоче піти війною на Росію, аби «тримати у підпорядкуванні людей». «У зону ризику ми увійдемо десь на початку лютого і просидимо в цій зоні ризику до кінця березня», – заявив Делягін на своєму YouTube каналі.

Відповідно до дивного прогнозу депутата, українські війська можуть напасти на Крим, Ростов-на-Дону, Бєлгород або Брянськ.

Нагадаємо, за інформацією американської преси, Росія може розпочати наступ на Україну з Азовського моря.

Тим часом у Кремлі наростає істерика: «побачили» в Україні вже 10 тис. військових НАТО.

Як відомо, під час пресконференції 23 грудня Путін заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне. Такою була відповідь кремлівського очільника на запитання журналіста Sky News щодо гарантії ненападу на Україну. Керівник країни-агресорки почав свою відповідь з того, що звинуватив Захід та НАТО в агресивних діях та намірах щодо РФ.

До слова, опитування показало, скільки українців вважають реальним вторгнення РФ. Напередодні ЗМІ повідомили, що Росія перекинула на окупований Донбас сотні бойовиків.

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