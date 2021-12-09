Служба безпеки України зняла епічне відео про свої тренування

СБУ приймало участь у спільних навчаннях силовиків

Прес-служба СБ України виклала ролик, де продемонстрована частина тренування бійців відомства.

На відео чоловіки у повному екіпіруванні відпрацьовують стрільбу під епічну музику.

Крім того, на тижні СБУ приймало участь у спільних навчаннях силовиків поблизу Білорусі.

Тренування проводили у межах спеціальної операції «Полісся». Силовики відпрацювали взаємодію у разі «прориву» нелегалів до нашої держави.

За легендою навчань, група диверсантів завчасно прибула на територію України для координування дій мігрантів. Одночасно декілька груп іноземців намагаються незаконно перетнути державний кордон.

Спецпризначенці СБУ оперативно виявили і затримали «диверсантів».

Нагадаємо, днями Служба безпеки України запобігла вчиненню терористичного акту в одному з коледжів у Черкаській області.

За даними слідства, двоє студентів місцевого коледжу через заборонену в Україні соцмережу «Вконтакте» поширювали дописи з фото та відео матеріалами про планування до масового розстрілу одногрупників.

Читайте також: