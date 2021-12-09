«Ваш рівень – командир взводу!» Смешко посварився з депутатом Костенком щодо війни з Росією

Політики обмінялися звинуваченнями у некомпетентності

8 грудня у прямому етері токшоу «Час Голованова» відбулася гучна сварка очільника партії «Сила і честь» Ігоря Смешка із чинним народним депутатом від партії «Голос», секретарем парламентського комітету з питань національної безпеки, учасником АТО Романом Костенком.

Під час обговорення можливої ескалації агресії РФ щодо України, Ігор Смешко піддав різкій критиці чинне військово-політичне керівництво країни та законодавство, яке було ним прийняте в останні роки.

На це Роман Костенко відповів йому, що чинне законодавство про національну безпеку та оборону враховує усі можливі варіанти розвитку подій, а у разі масштабного наступу РФ планується задіяти для оборони країни максимальну кількість людей, в тому числі армію, територіальну оборону та резервістів. «Наш противник, ворог має розуміти, що вся країна встане», – зазначив Костенко.

«Ви зараз говорите не я військова людина, а як політик. Ви ніколи не керували розвідувальним органом. Ви ніколи не керували військовим з’єднанням. Ваша освіта – це тактична освіта рівня взводу. А ви говорите про стратегічні питання глобального масштабу», – обурився Смешко, на додаток звинувативши Костенка у популізмі.

Після того, як Ігор Смешко ще раз повторив, що Роман Костенко мислить на рівні командира взводу, нардеп перервав його та наголосив, що готовий показати свої дипломи, які свідчать про, щонайменше, оперативно-тактичний рівень військової підготовки.

«Я командира взводу і командира роти пройшов ще 15 років тому», – зазначив Костенко.

«Такі люди самі по собі є загрозою для безпеці країни», – обурився Смешко.

Раніше повідомлялося, що ексголова СБУ пояснив, що спільного у «слуг народу» з італійською мафією.

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