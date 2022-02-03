Нова техніка та намети: з'явилися нові супутникові знімки російських військ

Російські «Іскандери-М» на полігоні в білоруських Осиповичах

Упродовж останніх кількох тижнів зафіксоване суттєве збільшення російських підрозділів на території Білорусі

На нових супутникових знімках російських військ в Білорусі, окупованому Криму та західних областях Росії зафіксовано, як розгортають намети та збільшуються кількість військової техніки, зокрема ракетні комплекси «Іскандер-М». Про це повідомив у Twitter кореспондент Buzzfeed Крістофер Міллер.

Упродовж останніх кількох тижнів Maxar Technologies, яка робить знімки військ зі своїх супутників, зафіксувала суттєве збільшення російських підрозділів на території Білорусі.

Крім того, майже на всіх полігонах та військових базах, які вдалося зафіксувати супутникам, видно розгортання наметів та активність особового складу. Зокрема, на багатьох полігонах помітні ознаки навчального застосування артилерії та техніки в ході бойових операцій.

На полігоні в Осиповичах, менш ніж за 100 км від Мінська, помітне розташування оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М». Із цього місця вони можуть сягати Вільнюса, Києва, Варшави та Львова.

Біля Бреста на полігоні видно велику кількість важкої військової техніки та наметів для особового складу.

У тимчасово окупованому Криму на полігонах біля Євпаторії, Бахчисарая та Керчі видно велику кількість наметів та важкої техніки.

А на полігоні «Погоново» у Воронезькій області РФ (за 260 км від Харкова) видно тренувальний табір, на якому активно ведуть навчальні стрільбища, та велику кількість наметів.

Відомо, що усі знімки зроблені в другій половині січня та 1-2 лютого.

До слова, Ізраїль вважає, що ситуація між Україною та Росія не загострюватиметься найближчим часом.

Напередодні Білий дім заявив, що більше не вживатиме слово «imminent» (англ. – неминучий, загрозливий або такий, що нависає) для оцінки можливої загрози масштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, Байден схвалив відправку американських військових до Європи.