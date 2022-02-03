Нові санкції вдарять Росію по трьох напрямках. Глава МЗС Румунії розкрив деталі

Євросоюз прискорює роботу над новими санкціями проти РФ

У кінці січня міністри закордонних справ ЄС дійшли згоди, що напрацювання санкції проти Росії через агресію проти України та ескалацію у Європі потрібно прискорити. Про це повідомив міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску після саміту Бухарестської девʼятки, що відбувся у румунській столиці 3 лютого, інформує кореспондент «Главкома».

«Наразі, відповідно до рішення Ради ЄС, діє пакет санкцій від грудня. Цей пакет передбачає, як Росія продовжуватиме свої агресивні дії щодо України, – масивні та тяжкі наслідки для Росії. Але у спільній заяві міністрів закордонних справ (ЄС, – ред.) від 24 січня зазначається, що процес вироблення нових санкцій буде прискорений. Тому ми зараз перебуваємо у фазі прискореної підготовки цього пакету. Ми говоримо про санкції комерційного, фінансового та індивідуального характеру. Це пакет зараз напрацьовується і ми віримо, що він буде стримуючим та переконливим (для РФ, – ред.)», – сказав Ауреску.

Глава МЗС Румунії підкреслив, що у цьому контексті Європа буде тісно співпрацювати зі стратегічними партнерами, щоб санкції були результативними й переконливими.

«Ми повинні співпрацювати із нашими партнерами із США, Великої Британії та Канади задля того, щоб максимізувати ефект від цих санкцій», – додав він.

При цьому Ауреску зазначив, що Захід розраховує порозумітися із Росією через діалог.

Як повідомляв «Главком», у Бухаресті сьогодні пройшов саміт Бухарестської дев'ятки – формату, що об'єднує країни Східного флангу НАТО. На саміт був запрошений і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Після саміту Румунія висловилася про вступ України в НАТО.

До слова, МВФ підтримає країни, які постраждають у разі відключення Росії від Swift.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії допустила відключення Росії від Swift. Крім того, Європейський регулятор просить банки підготуватися до відключення Росії від Swift.

Як відомо, Захід готує потужні санкції: що втратить Росія у разі вторгнення в Україну.

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