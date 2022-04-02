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    Путін зірвав концерт. «Лісапетний батальйон» передав пісенний привіт Одесі

    Наталя Фаліон та її син виконують пісню про одеську красуню Свєтку - Путін зірвав концерт. «Лісапетний батальйон» передав пісенний привіт Одесі
    Наталя Фаліон та її син виконують пісню про одеську красуню Свєтку

    «Лісапетний батальйон» присвятив пісню справжній одеситці Свєтці

    Солістка гурту «Лісапетний батальйон» Наталя Фаліон опублікувала відео нової пісні про Одесу.

    «В прекрасному місті Одеса 10 березня мав відбутися концерт гурту «Лісапетний батальйон». Спеціально для Одеси ми написали нову пісню. На жаль, війна перекреслила всі плани, але запис з репетиції цієї пісні я вам презентую. Сподіваюсь, що дуже скоро ми переможемо ворога і нарешті зустрінемось», – зазначила Фаліон.

    Сама ж пісня присвячена одеситці Свєтці:

    «Свєтка, Свєтка, справжня одеситка,

    Пишні груди, апетитна литка»

    Нагадаємо, нещодавно «Лісапетний батальйон» випустив новий хіт, в якому згадуються події збройного вторгнення Росії в Україну.

    Співочий колектив констатував: в Україні путінські «солдати залишились без зубів і без трусів, а також пішли на перегній, бо відчули силу і відвагу козака».

    Теги: Одеса Одещина
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    Путін зірвав концерт. «Лісапетний батальйон» передав пісенний привіт Одесі