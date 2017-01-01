Теща на мільйон: Мазераті, палаци і купа землі поліцейського завгоспу - розслідування
- Сьогодні, 14:18
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Розсилка
Офіційні доходи Тетяни Зачиняєвої за останні 5 років складають 10,5 тис грн
Тетяна Зачиняєва, теща очільника Департаменту управління майном Національної поліції Івана Наумова, є власницею люксової Maserati Levante, земельних ділянок під Києвом та Миколаєвом, а також недобуду вартістю у півмільйона доларів.
На березі обвідного каналу Київського водосховища Тетяна Зачиняєва володіє трьома земельними ділянками на загалом на 39 соток, придбаними у 2017 р. Ринкова вартість землі тут - 2,5 тисячі доларів за сотку, а значить ціна ділянок Зачиняєвої – має складати 97,5 тис дол.
По сусідству з Зачиняєвою мають ділянки ще низка родичів правоохоронців:
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6 ділянок – Володимир Вільгушинський, син судді ВСУ Михайла Вільгушинського;
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4 ділянки – Жанна та Анастасія Репіни, дружина і дочка Геннадія Репіна, екс-начальника Департаменту оперативно-технічних заходів МВС (2010-2014);
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3 ділянки – Ярослав Тесленко, син вже покійного генерала й очільника ДПІ у Святошинському районі м.Києва Володимира Тесленка;
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2 ділянки – Катерина Тарасова, позаминулого року затримана на хабарі екс-начальниця управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Харківській області;
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1 ділянка – Оксана Шуневич, дружина начальника оперативного управління Києво-Святошинської ОДПІ Київської області Миколи Шуневича.
Джерело: Bihus.info