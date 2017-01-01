Теща на мільйон: Мазераті, палаци і купа землі поліцейського завгоспу - розслідування

Офіційні доходи Тетяни Зачиняєвої за останні 5 років складають 10,5 тис грн

Тетяна Зачиняєва, теща очільника Департаменту управління майном Національної поліції Івана Наумова, є власницею люксової Maserati Levante, земельних ділянок під Києвом та Миколаєвом, а також недобуду вартістю у півмільйона доларів. На березі обвідного каналу Київського водосховища Тетяна Зачиняєва володіє трьома земельними ділянками на загалом на