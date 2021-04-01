У Британії 80-метровий суховантаж перекрив бухту Літтлхемптона

Судно «Еліза» відірвалося від причалу в гавані Літтлхемптона в зв'язку з початком припливу

Суховантаж повернули на місце за допомогою більш дрібного судна

У Британії 80-метровий суховантаж «Еліза» перекрив бухту Літтлхемптона.

Про це 31 березня пише ВВС, порівнюючи те, що сталося з ситуацією з контейнеровозом Ever Given, який сів на мілину в південній частині Суецького каналу.

У матеріалі повідомляється, що «Еліза» відірвалася від причалу в гавані Літтлхемптона в зв'язку з початком припливу.

«Корму корабля віднесло приблизно на 100 футів (30 м) в річку Арун, майже блокуючи вхід в гавань», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що суховантаж в цей же день повернули на місце за допомогою більш дрібного судна.

За словами представника місцевого порту, судно, що застрягло, не заважало кораблям пройти через вузький прохід на Західному березі, в зв'язку з цим ніяких повідомлень про затори в порту на надходило.

Зазначимо, 30 березня Суецьким каналом після розблокування пройшла понад сотня суден.

Нагадаємо, в Єгипті вантажний контейнеровоз блокував Суецький канал, який з’єднує Середземне і Червоне море. 400-метрове судно прямувало з Китаю до Роттердаму в Нідерландах, воно проходило через канал зранку 23 березня.

Власник судна повідомив, що Ever Given потрапило на мілину через порив вітру. Керівництво Суецького каналу не виключає, що до інциденту призвели технічні чи людські помилки. Наразі триває розслідування причин інциденту.

У водах по обидва боки каналу зібралися понад 450 суден, які очікували на свою чергу, щоб перетнути його.

Нагадаємо, 29 березня стало відомо, що контейнеровоз Ever Given, який після шести днів зусиль вдалося зняти з мілини у Суецькому каналі, повністю перебуває на плаву. Перед цим він знову ледь не заблокував канал.

Суецький канал є одним із найжвавіших торговельних шляхів у світі, який перевозить товари між Європою, Азією та Північною Америкою. Канал постійно розширюють, щоб дозволити рухатися більшій кількості кораблів. Через Суецький канал здійснюють приблизно 12% світової торгівлі.