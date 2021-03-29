Суецький канал розблоковано (фото, відео)

Судно зрушили з місця і почали буксирувати на північ до озер

Контейнеровоз Ever Given, який після шести днів зусиль 29 березня вдалося зняти з мілини у Суецькому каналі, повністю перебуває на плаву. Перед цим він знову ледь не заблокував канал.

Судно Ever Given зняли з мілини

Як повідомила Компанія Суецького каналу, контейнеровоз вдалося остаточно звільнити. Нині він повністю перебуває на плаву.

За даними The Independent, за кілька годин після того, як контейнеровоз частково вдалося зняти з мілини, він знову ледь не заблокував канал. Судно змінило своє положення під час буксирування через сильний бічний вітер.

Попри те, що контейнеровоз розвернувся майже перпендикулярно каналу, він не сів на мілину, тому невдовзі йому вдалося знову надати правильне положення.

Як зазначає Bloomberg, тепер компанія спрямує свої зусилля на поновлення руху каналом. Нині у водах по обидва боки каналу зібралися понад 450 суден, які очікують на свою чергу, щоб перетнути його.

Відомо, що зараз контенеровоз зрушили з місця і почали буксирувати на північ до озер. На озері буде проведено огляд судна.

Зазначимо, що аварія контейнеровоза Ever Given, який майже тиждень блокував Суецький канал, на ритмічність відвантаження українського експорту не вплинула.

Нагадаємо, в Єгипті вантажний контейнеровоз блокував Суецький канал, який з’єднує Середземне і Червоне море. 400-метрове судно прямувало з Китаю до Роттердаму в Нідерландах, воно проходило через канал зранку 23 березня.

Власник судна повідомив, що Ever Given потрапило на мілину через порив вітру. Керівництво Суецького каналу не виключає, що до інциденту призвели технічні чи людські помилки. Наразі триває розслідування причин інциденту.

Суецький канал є одним із найжвавіших торговельних шляхів у світі, який перевозить товари між Європою, Азією та Північною Америкою. Канал постійно розширюють, щоб дозволити рухатися більшій кількості кораблів. Через Суецький канал здійснюють приблизно 12% світової торгівлі.

Експерти вважають, що інцидент матиме наслідки для світової торгівлі, оскільки призведе до затримки постачання товарів у різні куточки світу. Раніше повідомлялося, що простій суден у заторі вартує світовій торгівлі майже $400 млн за годину.