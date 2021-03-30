Суецьким каналом після розблокування пройшла понад сотня суден

Суецький канал є одним із найжвавіших торговельних шляхів у світі

Після розблокування Суецького каналу його перетнула вже понад сотня кораблів в обох напрямках.

Про це повідомляє Reuters.

Станом на ранок вівторка, 30 березня, каналом пройшли 113 суден, як і планувалося згідно з попередньо оголошеним розкладом.

Нагадаємо, в Єгипті вантажний контейнеровоз блокував Суецький канал, який з’єднує Середземне і Червоне море. 400-метрове судно прямувало з Китаю до Роттердаму в Нідерландах, воно проходило через канал зранку 23 березня.

Власник судна повідомив, що Ever Given потрапило на мілину через порив вітру. Керівництво Суецького каналу не виключає, що до інциденту призвели технічні чи людські помилки. Наразі триває розслідування причин інциденту.

У водах по обидва боки каналу зібралися понад 450 суден, які очікували на свою чергу, щоб перетнути його.

Нагадаємо, 29 березня стало відомо, що контейнеровоз Ever Given, який після шести днів зусиль вдалося зняти з мілини у Суецькому каналі, повністю перебуває на плаву. Перед цим він знову ледь не заблокував канал.

Судно Ever Given зняли з мілини

Суецький канал є одним із найжвавіших торговельних шляхів у світі, який перевозить товари між Європою, Азією та Північною Америкою. Канал постійно розширюють, щоб дозволити рухатися більшій кількості кораблів. Через Суецький канал здійснюють приблизно 12% світової торгівлі.