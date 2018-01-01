У День святого Валентина українські РАЦСи працювали до півночі

Весільний бум на День святого Валентина

1830 пар по всій Україні вирішили одружитися саме в День закоханих. Це в десятки разів більше, ніж у звичайні дні. Аби встигнути задовольнити усіх, РАЦСи відчинилися о 8-й ранку. У Львові молодят зустрічали із живою музикою та шампанським. У Миколаєві побратися можна було в краєзнавчому музеї, а в Дніпрі пари реєстрували просто



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Весільний бум на День святого Валентина

1830 пар по всій Україні вирішили одружитися саме в День закоханих. Це в десятки разів більше, ніж у звичайні дні.

Аби встигнути задовольнити усіх, РАЦСи відчинилися о 8-й ранку. У Львові молодят зустрічали із живою музикою та шампанським.





У Миколаєві побратися можна було в краєзнавчому музеї, а в Дніпрі пари реєстрували просто під зірками - в місцевому планетарії.





Джерело: ТСН