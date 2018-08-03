У Києві відкрили скульптуру легендарного богатиря, на пам'ять про якого зазіхає Росія



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Пам‘ятник, який відкрили, 11 метрів заввишки - разом з пагорбом і гранітним постаментом

Мер Києва Віталій Кличко відкрив скульптуру богатиря Іллі Муромця, яку встановили у парку «Муромець» у столиці. Також презентували і першу чергу оновленого парку, повідомляє прес-служба мера.

«Ілля Муромець народився під Черніговом, служив у дружині князя Володимира, захищав місто Київ, похований в Києво-Печерській Лаврі. Це наш богатир, це наша історія, яку в нас намагаються поцупити. Тому Муромець стоятиме тут, на історичному місці, де колись розташовувалась богатирська застава», - зазначив Кличко.

Всі роботи зі створення пам’ятника та благоустрою першої черги парку здійснювалися за кошти меценатів.

«Хочу відзначити, місту створення скульптури і облаштування першої черги цього гарного парку нічого не коштувало! Ми не витрачали бюджетних коштів. Це меценатський проект. І це добре, що кияни, які мають можливість, долучаються до розвитку нашого міста», - сказав Кличко.

Позував скульптору в образі богатиря Василь Вірастюк.

«Це місце енергетично наповнене силою. Сьогодні в парку «Муромець» знаходиться база федерації Стронгменів, база найсильніших людей України. Тут колись набирався сили Ілля Муромець, тут набираються сили і сучасні богатирі», - відзначив Вірастюк.

Пам‘ятник, який відкрили, 11 метрів заввишки - разом з пагорбом і гранітним постаментом.