Собака прикордонників став зіркою соцмереж через патріотизм (відео)

Чотирилапий відповідає на «Слава Україні!»

Відео з службовим песиком українських прикордонників на прізвисько Вайріс стало вірусним у TikTok і набрало понад 1,5 млн переглядів.

У популярному ролику за фільмували собаку породи німецька вівчарка у службовому вбранні, до якого звертається чоловік. Спочатку чотирилапому два рази кажуть «Слава Україні!», на що той «відповідає».

Потім тварині дали кілька разів команду «Струнко» та він її майстерно виконав. Окрім цього, Державна прикордонна служба України на своїй сторінці розмістила відео, де Вайріс вітають з новими досягненнями у сфері підкорення соціальних мереж.

Вайріс ще досить молода, говорить її господар, військовослужбовець Херсонського прикордонного загону, Владислав Степанець. Та вже має багато підписників, встигла побачити Україну. А те, що відео з нею стало вірусним, виявилося несподіванкою для всіх, продовжує чоловік.

«Це Вайріс, вона служить у Херсонському прикордонному загоні. Їй три з половиною роки. Вона бельгійська малінуа. Як ми створили Тік-ток акаунт? Це було натхнення, коли наших хлопців показали на параді Дня Незалежності України, і ми вирішили також зняти своє відео. Я не думав, що воно настільки популярним стане. В перший день я подумав, може, 100-300 переглядів буде. Потім ввечері я зайшов, дивлюся уже пів мільйона переглядів. Я був дуже здивований, І потім через три дні було уже півтора мільйона», – каже Степанець, інформує «Суспільне».

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