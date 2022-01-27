Вчені розкрили шкоду TikTok для психіки та пам'яті підлітків

Пристрасть до соцмережі, очевидно, впливає на робочу пам'ять опосередковано, через підвищення тривожності і схильності до депресії

Китайські вчені з Південно-Західного університету попереджають, що захоплення соцмережею TikTok загрожує підліткам погіршенням робочої пам'яті, депресією, тривогою і стресом. Про це повідомляється у статті у журналі International Journal of Environmental Research and Public Health.

Робоча пам'ять використовується для поточної розумової діяльності, міркувань - наприклад, для вирішення логічного завдання або усвідомлення складної інформації, а також керівництва при прийнятті рішень та поведінці.

Дослідники опитали 3036 школярів, які регулярно переглядають відео в соцмережі TikTok.

Добровольці заповнили модифіковану анкету, яка вимірює залежність від смартфонів, де слово "смартфон" було замінено словом "TikTok". В анкеті враховувалися такі фактори, як вплив соцмережі на повсякденне життя та синдром відміни. Також учасники пройшли тести на рівень депресії, тривожності та стресу.

Потім вчені виміряли робочу пам'ять підлітків за допомогою тестів на здатність запам'ятовувати послідовність чисел і повторювати їх у тому або зворотному порядку.

Ті учасники, у яких залежність від TikTok виявилася найбільш вираженою, набрали більше балів за шкалами депресії, тривожності та стресу і гірше за інших впоралися з перевіркою робочої пам'яті.

Серед юнаків рівень стресу не впливав на робочу пам'ять. У дівчат залежність від TikTok була більш вираженою, але при цьому юнаки частіше страждали від депресії, тривожності та стресу та гірше справлялися з тестами на робочу пам'ять.

Пристрасть до соцмережі, очевидно, впливає на робочу пам'ять опосередковано, через підвищення тривожності і схильності до депресії, роблять висновок дослідники. У цьому TikTok мало чим відрізняється від інших соцмереж, надмірний інтерес до яких також підвищує ризик психічних проблем. З'ясувати, як TikTok позначається на інших категоріях людей та жителів інших країн належить у подальших роботах.