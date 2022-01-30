Найпопулярніша у світі соцмережа впроваджує платні підписки на блогерів

TikTok - найпопулярніша у світі соцмережа - услід за Instagram інтегрує платні підписки на обраних блогерів

Найпопулярніша у світі соціальна мережа - TikTok - почала тестувати платні підписки на творців контенту. Про це інформує видання The Information.

Представники TikTok відмовилися розкривати подробиці платних підписок. Варто зазначити, що у цій соцмережі вже є свого роду донати, але передплати дозволять авторам отримувати стабільний дохід зі свого контенту. Мінімальна вартість передплати та комісія платформи наразі невідомі.

Швидше за все, TikTok розкриє більше подробиць про це нововведення найближчим часом.

Платні підписки також тестує інша популярна мережа - Instagram. У січні 2022 року стало відомо, що користувачі Instagram незабаром зможуть оформити платну підписку на блогерів, щоб отримати доступ до ексклюзивного контенту. Поки що нова функціє працюватиме в тестовому режимі та лише у США. Але згодом має стати глобальним продуктом.

Шанувальники сплачуватимуть щомісячну плату за доступ до ексклюзивного контенту лише для таких підписників, як-от ексклюзивні прямі ефіри та історії. Передплатники також отримають фіолетовий бейдж під своїм ім’ям, який покаже їх статус блогеру.

Ціни на підписку коливатимуться від одного долару до $100. Вартість підписки обиратимуть самі блогери.