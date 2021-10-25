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    Вибух знищив у Росії частину житлового будинку (фото, відео)

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    Вибух був потужним - Вибух знищив у Росії частину житлового будинку (фото, відео)
    Вибух був потужним
    фото із російських ЗМІ

    Російські ЗМІ кажуть, що жертв нема

    У будинку в російському місті Набережні Челни ввечері 25 жовтня прогримів вибух, повідомляють російські ЗМІ.

    На опублікованому відео видно пошкоджений п'ятиповерховий будинок. Можна помітити, що замість квартир на четвертому і п'ятому поверхах видно чорні плями.

    Telegram-канал 112 повідомляє про двох постраждалих. Також є повідомлення про жертви, але вони не підтверджені.

    Як повідомили в головному управлінні МНС Росії у Татарстані, постраждали щонайменше чотири людини, 32 евакуйовані. Під завалами можуть знаходитися три особи, за попередніми даними, всі живі, пише ТАСС з посиланням на джерела.

    Користувачі соціальних мереж з Набережних Челнах відзначають, що вибух було чути по всьому місту. Вони припускають, що це був газ. Однак це не точно. «Квартира чиясь вибухнула, уламки на дорозі і зупинці», – пишуть в мережі.

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    Вибух знищив у Росії частину житлового будинку (фото, відео)
    Вибух знищив у Росії частину житлового будинку (фото, відео)
    Вибух знищив у Росії частину житлового будинку (фото, відео)

    «Нормально довбануло», – пише один з мешканців району. На кадрах видно, як до місця надзвичайної події під'їхала спецтехніка і рятувальники.

    Також в мережі є відео, на якому видно, що уламки від будинку засипали автобусну зупинку, яка розташована через дорогу в десятках метрах від будинку, де стався вибух.

    Теги: вибух Росія ЗМІ газ надзвичайні ситуації рятувальники будинок квартира
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    Вибух знищив у Росії частину житлового будинку (фото, відео)