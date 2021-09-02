Скільки Росія витрачає на окупований Донбас. Віцепрем’єр назвав вражаючу цифру

За інформацією Олексія Резнікова, Росія витрачає на рік до $5 млрд тільки на донецькому і луганському напрямках

«Для країни-бензоколонки ніби й незначні гроші, але й не маленькі», – зазначив віцепрем’єр України

Російська Федерація витрачає на утримання окупованого Донбасу до $5 млрд на рік. Таким чином ці витрати з 2014 року можна оцінити в $35 млрд. Про це заявив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю Liga.net.

«Вони (РФ, – ред.) витрачають на рік до $5 млрд тільки на донецькому і луганському напрямках. За сім років це $35 млрд. Для країни-бензоколонки ніби й незначні гроші, але й не маленькі», –зазначив віцепрем’єр

На його думку, якщо російська сторона буде розуміти, що утримувати ці території дуже дорого, а сенсу ніякого немає, то буде шукати варіанти, як з цього вийти.

«Шукатимуть відповідний формат. Тому нам треба бути готовими до введення якоїсь міжнародної миротворчої місії, яка забезпечить перехідний період. Інакше росіяни вийти з наших територій просто не погодяться. Звичайно, вони починали з того, щоб розміняти Донбас на Крим. Але Україна ніколи ... Жоден президент, хто б ним не був, на це не піде. Це нереально», – додав Резніков.

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