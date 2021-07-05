Негода наробила лиха на Київщині: села без світла, автівки плавали

Без світла залишилися 20 населених пунктів столичної області

Станом на 7 годину 5 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 20 населених пунктів Київської області. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, увечері 4 липня в Києві та передмісті пройшла потужна злива, що затопила вулиці. Зокрема, перетворилися на річки вулиці у Вишгороді та Коцюбинському. Автомобілі в цих містах буквально плавали, їхні колеса повністю знаходилися у воді.





За прогнозом Укргідрометцентру, в понеділок, 5 липня в Україні також очікуються грози, вдень у південних та центральних областях місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).