Негода знеструмила десятки населених пунктів в Україні. Що відомо

Через пориви вітру, дощ та грозу спрацювала система автоматичного захисту ЛЕП

Без електрики залишаються 29 населених пунктів у 4 областях

В Україні станом на ранок 5 липня через ускладнення погодних умов знеструмлено 29 населених пунктів у чотирьох областях. Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій

«Станом на 7 год. 5 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 29 населених пунктів у 4 областях (Київська – 20, Донецька – 5, Запорізька – 3 та Кіровоградська - 1)», – зазначається у повідомленні ДСНС.

Відповідно до інформації, до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго. Коли саме воно з'явиться – не уточнюється.

Нагадаємо, 5 липня в Україні переважно мінлива хмарність та короткочасні дощі з грозами й подекуди градом. Температура коливатиметься від +13 у Карпатах до +31 на сході країни.

В Україні станом на ранок 4 липня внаслідок негоди (пориви вітру, дощ, грозу) знеструмлено 24 населених пункти.

Тим часом, внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 20 населених пунктів Київської області.