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    Українську армію привітали козацькою піснею (відео)

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    Без сильної армії немає сильної держави - Українську армію привітали козацькою піснею (відео)
    Без сильної армії немає сильної держави
    фото: zsu.gov.ua

    Маємо подякувати кожному, хто стоїть на захисті українських кордонів

    Сьогодні святкуємо День сили й могутності української армії − День Збройних сил України. Музичний гурт «Козацькі Забави» випустив кліп, присвячений українським захисникам та захисницям.

    «Нині маємо подякувати кожному, хто стоїть на захисті українських кордонів, цілісності, неподільності та єдності нашої країни. Українським воїнам ми дякуємо за те, що в нашому цивільному житті маємо змогу навчатися, працювати, піклуватися про родини, мирно розбудовувати нашу країну.

    Дякуємо Вам, захисники й захисниці, за Вашу хоробрість, силу й безмежну любов до Батьківщини. Пам’ятаємо кожного, хто у цій боротьбі поклав своє життя за наш мир і спокій», − заявили музиканти.

    Нагадаємо, сьогодні Україна святкує 30-річчя Збройних сил: програма урочистостей.

    До слова, 14 жовтня президент України Володимир Зеленський доручив уряду виплатити грошове забезпечення і нову премію військовим.

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    Теги: ЗСУ армія музика українці військові
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    Українську армію привітали козацькою піснею (відео)