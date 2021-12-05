Завтра Україна святкуватиме 30-річчя Збройних Сил: програма урочистостей

У день святкування між Києвом, Харковом, Львовом, Краматорськом та Одесою проведуть телеміст

В Україні у понеділок, 6 грудня, у Києві, Харкові, Львові, Одесі, Краматорську відбудуться урочисті заходи з нагоди відзначення 30-річчя Збройних сил України, про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Facebook.

«6 грудня о 18:00 одночасно у містах Київ (Михайлівська площа), Харків (площа Свободи), Львів (площа перед пам’ятником Тарасу Шевченку), Краматорськ (площа Миру) та Одеса (Морський вокзал) відбудуться основні урочистості з нагоди відзначення 30 річниці Збройних сил України за участю глави держави, керівництва Міністерства оборони та Збройних сил», – ідеться у повідомленні.

У межах святкування між цими містами буде проведено телеміст.

У кожному з них відбудуться демонстраційні покази новітніх зразків озброєння та військової техніки, церемонії вручення бойових прапорів та почесних найменувань військовим частинам, нагородження військовослужбовців державними нагородами. Заплановані виступи військових оркестрів, частування всіх бажаючих кашею та чаєм.

Окрім того, у Одесі пройде церемонія включення до складу Військово-морських сил ЗСУ двох патрульних катерів типу «Айленд», у Харкові військовим частинам вручать три танки Т-64БВ, 10 бронетранспортерів БТР-4Е та 10 броньованих автомобілів «Козак-2М1», 34 одиниці ББКМ «Козак-2М1» урочисто передадуть військовим у Краматорську.

Також у Львові, Києві і Одесі представники ЗСУ отримають у своє розпорядження 15, 13 і 12 одиниць автомобілів HMMWV відповідно.

На Житомирщині Повітряним силам ЗСУ передадуть вертоліт Мі-8 та по одному літаку Л-39, Су-27 і АН-26.

Нагадаємо, щороку 6 грудня, у день ухвалення 1991 року закону України «Про Збройні сили України», українці відзначають державне свято – День Збройних сил України. Встановлене воно постановою Верховної Ради України 1993 року.