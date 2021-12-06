Зеленський у День ЗСУ: армія здатна зламати будь-які загарбницькі плани ворога

Глава держави подякував особовому складу та ветеранам Збройних сил України за самовіддану службу, стійкість і героїзм

Президент Володимир Зеленський привітав військових з Днем Збройних сил України, повідомляється на сайті Міністерства оборони.

«Сьогодні Україна відзначає 30 річницю з дня створення національних Збройних сил. Проте справжня історія розвитку нашого українського війська сягає кількох століть, і його звитяжний шлях нерозривно поєднаний з усіма історичними етапами становлення і розвитку Української держави», – йдеться у вітанні.

За словами глави держави, «увібравши в себе кращі національні військові традиції, що сформувалися у важких, кривавих війнах і збройних конфліктах минулого, українська армія за час своєї новітньої історії пройшла складний шлях до формування дієздатної та високоорганізованої бойової структури, впевненої у своїх силах та здатної зламати будь-які загарбницькі плани ворога».

Президент наголосив, що українці пишаються своїми Збройними силами, демонструють їм найвищий рівень довіри, адже саме українські воїни зберегли незалежність України, за яку віками боролися наші пращури.

Від імені українського народу глава держави подякував особовому складу та ветеранам Збройних сил України за самовіддану службу, стійкість і героїзм, виявлені під час захисту територіальної цілісності країни.

«У цей день ми схиляємо голови перед пам’яттю героїв, які віддали своє життя за Україну. Їх подвиг житиме вічно та слугуватиме взірцем чесного й самовідданого служіння Вітчизні», – наголосив Зеленський.

Він висловив переконання, що ЗСУ й надалі надійно захищатимуть свободу і незалежність нашої держави та побажав військовим та їх родинам міцного здоров’я, добробуту, незламності духу та нових перемог.

Нагадаємо, сьогодні Україна святкує 30-річчя Збройних сил: програма урочистостей.

До слова, 14 жовтня президент України Володимир Зеленський доручив уряду виплатити грошове забезпечення і нову премію військовим.

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