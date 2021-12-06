Головнокомандувач звернувся до захисників України (відео)

Головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний записав звернення, приурочене до Дня Збройних Сил.

«За тридцять років Збройні Сили України пройшли складний шлях свого розвитку. А війна змусила нас змінитися. Ми стримали ворожий наступ і надійно обороняємо державу. Більше того, ми готові до будь-яких варіантів розвитку безпекової ситуації. Нам довіряють і в нас вірять. Саме це додає сил наближати Перемогу.

Сьогодні Збройні Сили України є однією з провідних армій світу, бо ми восьмий рік воюємо. Бойовий досвід і відважність українських воїнів також високо цінуються нашими партнерами. Й наше майбутнє – в НАТО», − впевнений генерал-лейтенант.

Він додав, що ми будемо вічно пам’ятати загиблих побратимів і посестер. Адже наш обов’язок – продовжувати боротьбу за себе і за них.

Нагадаємо, 5 грудня у районах відповідальності наших підрозділів збройні формування Російської Федерації та її найманці п’ять разів порушили режим тиші.

Сьогодні, 6 грудня, Україна відзначає День Збройних сил.

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