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    Головнокомандувач звернувся до захисників України (відео)

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    Поки є українські воїни&nbsp;&ndash; наша держава існуватиме - Головнокомандувач звернувся до захисників України (відео)
    Поки є українські воїни – наша держава існуватиме
    фото: zsu.gov.ua

    Сьогодні Збройні Сили України є однією з провідних армій світу

    Головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний записав звернення, приурочене до Дня Збройних Сил.

    «За тридцять років Збройні Сили України пройшли складний шлях свого розвитку. А війна змусила нас змінитися. Ми стримали ворожий наступ і надійно обороняємо державу. Більше того, ми готові до будь-яких варіантів розвитку безпекової ситуації. Нам довіряють і в нас вірять. Саме це додає сил наближати Перемогу.

    Сьогодні Збройні Сили України є однією з провідних армій світу, бо ми восьмий рік воюємо. Бойовий досвід і відважність українських воїнів також високо цінуються нашими партнерами. Й наше майбутнє – в НАТО», − впевнений генерал-лейтенант.

    Він додав, що ми будемо вічно пам’ятати загиблих побратимів і посестер. Адже наш обов’язок – продовжувати боротьбу за себе і за них.

    Нагадаємо, 5 грудня у районах відповідальності наших підрозділів збройні формування Російської Федерації та її найманці п’ять разів порушили режим тиші.

    Сьогодні, 6 грудня, Україна відзначає День Збройних сил.

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    Теги: НАТО армія війна Україна
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    Головнокомандувач звернувся до захисників України (відео)