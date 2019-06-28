В італійській Генуї підірвали міст, де загинули 43 людини (відео)



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Руйнування решток мосту тривало декілька секунд

Динаміт, розміщений на підніжжі колон колишнього мосту Моранді, зруйнував решток споруди в Генуї

В італійському місті Генуя підірвали рештки мосту Моранді, внаслідок обвалу якого у серпні 2018 року загинули 43 людини.

Про це повідомляє Ansa.

«Динаміт, розміщений на підніжжі колон № 10 та №11 колишнього мосту Моранді, зруйнував решток споруди в Генуї», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що руйнування решток мосту тривало декілька секунд. На операції були присутні міський голова Генуї Марко Буччі разом з міністрами внутрішніх справ Маттео Сальвіні, економічного розвитку Луїджі ді Майо та оборони Елізабеттою Трента.

Нагадаємо, 14 серпня 2018 року на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалився проліт автомобільного мосту завдовжки близько сотні метрів. В результаті обвалу мосту загинули 43 людини.

Прокурор Генуї Франческо Коцці заявив, що причиною обвалу частини мосту Моранді була людська помилка.

9 лютого 2019 року в італійському місті Генуя розпочали знесення мосту Моранді, внаслідок обвалу якого влітку 2018 року загинули 43 людини.