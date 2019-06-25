Вакарчук розповів, скільки коштуватиме передвиборча кампанія його партії



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Всі ці гроші ми отримуємо від представників великого неолігархічного або середнього бізнесу, - Вакарчук

Наша виборча кампанія буде коштувати трохи більше, ніж ми планували - до 100 мільйонів гривень, - Вакарчук

Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук розповів, скільки коштуватиме парламентська передвиборча кампанія його політсили.

Про це він сказав журналістам після акції «Змінимо Раду — змінимо Україну» у вівторок, повідомляє «Укрінформ».

«Наша виборча кампанія буде коштувати трохи більше, ніж ми планували, але близько 80 плюс, нехай, до 100 мільйонів гривень. Всі ці гроші ми отримуємо від представників великого неолігархічного або середнього бізнесу», - сказав Вакарчук.

Він зауважив, що всі пожертви є «білими» і більшість з них є публічними.

«Ви побачите їх на сайті, у наших офіційних повідомленнях. Щотижня ми відкриваємо все більше і більше людей, які готові нас підтримати. Я сам особисто переказав перші півтора мільйона гривень в нашу кампанію», - зазначив Вакарчук.

Він запевнив, що партія не отримує кошти від олігархів, оскільки це «суперечить моральним принципам».

Як повідомлялося, партії Вакарчука перерахували півмільйона гривень.

Нагадаємо, Гриценко ошелешив Вакарчука заявивши «Нєхрєн йти ні в парламент, ні в уряд» (відео).

До слова, партія «Голос» веде 175 кандидатів в народні депутати в загальнодержавному окрузі.