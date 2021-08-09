Венецію накрила «висока вода»: площу святого Марка сильно підтопило

Туристам довелося бродити центральною локацією італійського міста майже по коліна у воді

Повені накривають Венецію через низку кліматичних факторів

Площу святого Марка в італійській Венеції накрила «висока вода», яка подекуди спричиняла затоплення до метра глибиною. Про це пише Reuters.

Зазначається, що в ніч на понеділок туристам довелося бродити центральною локацією італійського міста майже по коліна у воді.

Зазвичай «висока вода» трапляється у Венеції восени та зимою, зокрема, повені в листопаді 2019 року спричинили місту збитки на мільйони євро.

Повені накривають Венецію через низку кліматичних факторів, зокрема, глобальне підвищення рівня моря, нетипово високі припливи та осідання ґрунту, що призвело до опускання висоти землі в місті.

Нагадаємо, напередодні потужна повінь накрила Китай: евакуйовано понад 80 тис. осіб (відео).

Раніше повідомлялося, що руйнівні повені, що останнім часом нанесли серйозних збитків Німеччині, Франції, Бельгії та Нідерландам, частково зруйнували залізничні колії, що зʼєднували Німеччину із Чехією.

Нагадаємо, що принаймні 20 осіб загинули в результаті повені на сході Бельгії, така сама кількість людей вважається зниклими безвісти.

Як відомо, український президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним жертв руйнівних повеней на заході континенту.