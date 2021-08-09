  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Венецію накрила «висока вода»: площу святого Марка сильно підтопило

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Туристам довелося бродити центральною локацією італійського міста майже по коліна у&nbsp;воді - Венецію накрила «висока вода»: площу святого Марка сильно підтопило

    Туристам довелося бродити центральною локацією італійського міста майже по коліна у воді

    Фото: flipboard.com

    Повені накривають Венецію через низку кліматичних факторів

    Площу святого Марка в італійській Венеції накрила «висока вода», яка подекуди спричиняла затоплення до метра глибиною. Про це пише Reuters.

    Зазначається, що в ніч на понеділок туристам довелося бродити центральною локацією італійського міста майже по коліна у воді.

    Зазвичай «висока вода» трапляється у Венеції восени та зимою, зокрема, повені в листопаді 2019 року спричинили місту збитки на мільйони євро.

    Повені накривають Венецію через низку кліматичних факторів, зокрема, глобальне підвищення рівня моря, нетипово високі припливи та осідання ґрунту, що призвело до опускання висоти землі в місті.

    Нагадаємо, напередодні потужна повінь накрила Китай: евакуйовано понад 80 тис. осіб (відео).

    Раніше повідомлялося, що руйнівні повені, що останнім часом нанесли серйозних збитків Німеччині, Франції, Бельгії та Нідерландам, частково зруйнували залізничні колії, що зʼєднували Німеччину із Чехією.

    Нагадаємо, що принаймні 20 осіб загинули в результаті повені на сході Бельгії, така сама кількість людей вважається зниклими безвісти.

    Як відомо, український президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним жертв руйнівних повеней на заході континенту.

    Читайте також:
    Теги: стихійні лиха вода Італія туризм повінь Венеція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Венецію накрила «висока вода»: площу святого Марка сильно підтопило