На Тайвані повінь знесла міст (відео)

Міст на півдні Тайваню був зруйнований і змитий внаслідок потужної повені. Про це розповідає The Independent.

Велика кількість дощів випала на східне узбережжя, коли налетів тайфун «Лупіт». Водяний потік у місті Гаосюн обвалив і змив міст.

