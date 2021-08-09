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    На Тайвані повінь знесла міст (відео)

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    Стихія знесла споруду за кілька хвилин - На Тайвані повінь знесла міст (відео)
    Стихія знесла споруду за кілька хвилин
    Скріншот із відео

    На узбережжя обрушився тайфун «Лупіт»

    Міст на півдні Тайваню був зруйнований і змитий внаслідок потужної повені. Про це розповідає The Independent.

    Велика кількість дощів випала на східне узбережжя, коли налетів тайфун «Лупіт». Водяний потік у місті Гаосюн обвалив і змив міст.

    Нагадаємо, 4 серпня «Лупіт» – дев’ятий за рік тайфун, який накрив територію Тайваню.

    А раніше тайфун «Ін-Фа» обрушився на узбережжя Східного Китаю і приніс із собою зливи та штормовий вітер.

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    Теги: Тайвань міст повінь
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    На Тайвані повінь знесла міст (відео)