На Тайвані повінь знесла міст (відео)
На узбережжя обрушився тайфун «Лупіт»
Міст на півдні Тайваню був зруйнований і змитий внаслідок потужної повені. Про це розповідає The Independent.
Велика кількість дощів випала на східне узбережжя, коли налетів тайфун «Лупіт». Водяний потік у місті Гаосюн обвалив і змив міст.
Severe #floods destroy #bridge in southern #Taiwan— PURUSHOTTAM SINGH (@singhpuru2202) August 8, 2021
A bridge in southern #Taiwan was destroyed Saturday. Located in Kaohsiung’s #Taoyuan District the collapsed bridge cut off access to the mountainous villages of #Meishan, #Lavulang and Fushing pic.twitter.com/6KwyOfHQui
Нагадаємо, 4 серпня «Лупіт» – дев’ятий за рік тайфун, який накрив територію Тайваню.
А раніше тайфун «Ін-Фа» обрушився на узбережжя Східного Китаю і приніс із собою зливи та штормовий вітер.