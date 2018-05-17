  1. Головна
  2. Відео
    Відео

    Виборча реформа в Україні: які зміни необхідно внести?

    • Розсилка
    Вибори-2019
    Вибори-2019

    Попри зміну влади в Україні досі діє виборча система часів Януковича.

    Які зміни пропонує Кабмін і без яких новацій не обійтись українському виборчому законодавству?

    Читайте також:

    Джерело: Deutsche Welle

    Читайте також
    вибори
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ