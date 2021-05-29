У Конго прокинувся ще один вулкан

Виверження загрожує знищенням популяції гірських горил

Неподалік від міста Гома на сході Демократичної Республіки Конго, всього лише через тиждень після початку виверження вулкану Ньїрагонго, почав вивергати лаву ще один вулкан. Про це в суботу, 29 травня, інформує AFP.

«Сьогодні відбулося виверження вулкана Мураро біля безлюдного району Вірунга», – сказав офіційний представник уряду Патрік Муйя, маючи на увазі заповідник дикої природи, в якому мешкає чверть світової популяції гірських горил.

Мураро – невеликий вулкан, що вважається кратером Ньямурагіри, який поряд з Ньїрагонго відомий сильною вулканічною активністю. Він розташований приблизно в 25 км на північ від Гоми, столиці провінції Північне Ківу.

Минулого тижня Ньїрагонго вивергнув річки лави, що забрало життя майже трьох десятків людей і зруйнувало будинки близько 20 000 людей. Десятки тисяч людей втекли з Гоми минулої суботи ввечері, але багато хто повернувся, коли виверження закінчилося. За словами губернатора Тео Нгвабідже, близько 10 000 людей знайшли притулок в Букаву на південному березі озера Ківу, багато хто з них – у прийомних сім'ях.

За словами журналіста AFP, в суботу в Гомі було тихо, з невеликими підземними поштовхами, які в середньому тривали один раз на годину.

У звіті, опублікованому в п'ятницю після того, як експерти провели оцінку ризику на вершині вулкану, говориться, що «сейсмічність і деформація грунту продовжують вказувати на присутність магми під районом Гоми, з розширенням під озером Ківу».

Люди повинні зберігати пильність і прислухатися до зведень новин, оскільки ситуація «може швидко змінитися», попереджається у документі. Вчені попереджають про потенційно катастрофічний сценарій – виверження можуть отруїти цей район вуглекислим газом. Вулканологи припускають таку можливість у випадку виверження під озером. Це може вивільнити сотні тисяч тонн вуглекислого газу, який наразі розчинений в глибині води.

Газ підніметься на поверхню озера, утворюючи невидиму хмару, яка буде затримуватися на рівні землі і витісняти кисень, викликаючи задуху, небезпечну для життя.

Також минулого тижні були евакуйовані і українські миротворці з 18 окремого вертолітного загону, чия база розташовувалася неподалік вулкану. Але 23 травня вони повернулися до місця своєї дислокації.