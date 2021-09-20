Авіакомпаніям рекомендували уникати польотів над Канарами

19 вересня почалося виверження вулкана на острові Пальма

Виступаюча оператором іспанських аеропортів компанія Aena рекомендувала авіакомпаніям не здійснювати польоти над Канарськими островами, повідомляють видання El Periodico і El Confidencial з посиланням на джерела.

19 вересня почалося виверження вулкана на острові Пальма.

Відзначається, що в Twitter компанія зробила пост, де стверджувала, що всі аеропорти країни функціонують в нормальному режимі. Виверження вулкана «ніяк не вплине на роботу аеропорту Пальми», додається в пості.

Лава від вулкану досягла одного з населених пунктів на острові Пальма на Канарських островах. Потоки лави спускаються паралельно деяким будинкам, один з них повністю оточений лавою.

Інформації про постраждалих немає.

За даними видання, в цьому регіоні останнім часом спостерігалася підвищена сейсмічна активність. Місцева влада вже оголосила про закриття лісових стежок на острові.

Додамо, ще у липні повідомлялося, що на Сицилії знову прокинувся вулкан Етна.

Зазначимо, неподалік від міста Гома на сході Демократичної Республіки Конго, всього лише через тиждень після початку виверження вулкану Ньїрагонго, почав вивергати лаву ще один вулкан.

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