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    Виверження вулкана на Канарах: влада Іспанії хоче евакуювати до 10 тисяч осіб

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    Виверження вулкана на Канарах - Виверження вулкана на Канарах: влада Іспанії хоче евакуювати до 10 тисяч осіб
    Виверження вулкана на Канарах
    Фото: twitter.com/SiggySimonJr

    На острові вже були евакуйовані понад 2 тис.осіб, серед них близько 500 туристів

    Влада Іспанії розраховує евакуювати на Канарах до 10 тис.осіб. На острові Ла Пальма сталося виверження вулкана Кумбре В'єха. Про це повідомляє EFE.

    На острові вже були евакуйовані понад 2 тис.осіб, серед них близько 500 туристів.

    Міністерство оборони Іспанії повідомило, що військовослужбовці розгорнули евакуацію маломобільних жителів острова.

    Потоки лави досягли одного з населених пунктів, розташованих поблизу зони виверження вулкана. Унаслідок події поки ніхто не постраждав.

    Перед виверженням вулкана відбувається поступове збільшення сейсмічної активності, яка може наростати протягом тривалого періоду.

    Ла-Пальма з населенням 85 тисяч осіб є одним із восьми островів архіпелагу Канарських островів. Найближча до Африки точка знаходиться в 100 кілометрах від Марокко.

    Додамо, ще у липні повідомлялося, що на Сицилії знову прокинувся вулкан Етна.

    Зазначимо, неподалік від міста Гома на сході Демократичної Республіки Конго, всього лише через тиждень після початку виверження вулкану Ньїрагонго, почав вивергати лаву ще один вулкан.

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    Теги: вулкан Twitter влада
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    Виверження вулкана на Канарах: влада Іспанії хоче евакуювати до 10 тисяч осіб