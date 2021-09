Виверження вулкана на Канарах: влада Іспанії хоче евакуювати до 10 тисяч осіб

Влада Іспанії розраховує евакуювати на Канарах до 10 тис.осіб. На острові Ла Пальма сталося виверження вулкана Кумбре В'єха. Про це повідомляє EFE.

На острові вже були евакуйовані понад 2 тис.осіб, серед них близько 500 туристів.

Міністерство оборони Іспанії повідомило, що військовослужбовці розгорнули евакуацію маломобільних жителів острова.

