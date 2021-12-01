Як Україна поховала Радянський Союз у 1991 році (відео)

Навіть країни Балтії не визнавали Україну незалежною республікою

Першого грудня 1991-го року сталася знаменна подія. Більше 90% громадян ствердно сказали «Так!», відповідаючи на питання: «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?». Це був дуже ризикований крок – провести всенародний референдум.

Як розповідають у Центрі досліджень визвольного руху, тоді ніхто не проводив соціологічних кампаній і не вивчав настроїв населення. Захід також у нас не вірив.

Та що там Захід – навіть наші дружні сусіди та країни Балтії не визнали Україну незалежною республікою після проголошення Акту про незалежність. І причин цьому було багато.

Коли на початку серпня 1991-го до українського парламенту приїхав президент США Джордж Буш-старший, він закликав депутатів відмовитися від прагнень незалежності. Справа у тому, що перед поїздкою в Україну Буш отримав секретний звіт ЦРУ, де розглядалися чотири можливі сценарії майбутнього для СРСР.

Світлих серед них не було. У трьох прогнозах Україна залишалася разом з Москвою – навіть якщо відділяться Балтійські республіки.

Останній передбачав повний розпад Союзу – стратеги ЦРУ вважали цей сценарій катастрофічним і рекомендували робити все можливе, щоб уникнути його. Попри відсутність зовнішньої підтримки і спроби комуністів усіма силами зберегти Радянський Союз, українські націонал-демократи робили все можливе, щоб наблизити українську незалежність.

Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 року став останнім цвяхом у домовину СРСР, який припинив своє існування через 25 днів після його проведення.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наголошує на необхідності ухвалити законодавство про місцеві референдуми. Законопроєкт хочуть виставити на сайті Верховної Ради для національного обговорення.

Раніше Верховна Рада ухвалила закон про народовладдя через всеукраїнський референдум. Громадяни тепер зможуть самі вирішувати питання загальнодержавного значення, вносити зміни до I, III та ХIII розділів Конституції, скасовувати окремі положення чи закони в цілому та змінювати межі території країни.