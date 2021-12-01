Лавров, країна якого вкрала Крим та Донбас, вважає, що Україна нахабніє

Сергій Лавров поскаржився Німеччині та Франції на Україну, але підтримки не отримав

Представник країни-агресорки заявив про «нахабний» Київ

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров влаштував істерику у російській пресі та заявив про «нахабну» Україну.

Лавров поскаржився росЗМІ, що він листується з колегами із Франції та Німеччини, «які багато років обіцяють вплинути на Київ», але нічого не відбувається.

«Навпаки, Київ стає все більш і більш зухвалим, я б сказав, у своїй агресивності по відношенню до Мінських домовленостей, по відношенню до Російської Федерації і у своїх спробах спровокувати Захід на підтримку його войовничих устремлінь», – каже Лавров.

Глава російського МЗС також заявив, що «Захід не перший рік провокує Україну на антиросійські дії і Київ може зірватися на військові авантюри».

«Якщо Захід не зможе утримати Україну, а, навпаки, її під'юджуватиме, звичайно ж, ми приймемо всі необхідні кроки щодо надійного забезпечення своєї безпеки», – наголосив Лавров.

Нагадаємо, Російська Федерація розцінює появу новітніх озброєнь в Україні як «червоні лінії». Якщо РФ побачить в них загрозу для себе, то залишає за собою право на дії у відповідь, заявив Путін.

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Як відомо, РФ за місяць перекинула на Донбас вісім вагонів боєприпасів та різноманітне озброєння.

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