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    Лавров, країна якого вкрала Крим та Донбас, вважає, що Україна нахабніє

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    Сергій Лавров поскаржився Німеччині та Франції на Україну, але підтримки не отримав - Лавров, країна якого вкрала Крим та Донбас, вважає, що Україна нахабніє
    Сергій Лавров поскаржився Німеччині та Франції на Україну, але підтримки не отримав
    фото із російських ЗМІ

    Представник країни-агресорки заявив про «нахабний» Київ

    Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров влаштував істерику у російській пресі та заявив про «нахабну» Україну.

    Лавров поскаржився росЗМІ, що він листується з колегами із Франції та Німеччини, «які багато років обіцяють вплинути на Київ», але нічого не відбувається.

    «Навпаки, Київ стає все більш і більш зухвалим, я б сказав, у своїй агресивності по відношенню до Мінських домовленостей, по відношенню до Російської Федерації і у своїх спробах спровокувати Захід на підтримку його войовничих устремлінь», – каже Лавров.

    Глава російського МЗС також заявив, що «Захід не перший рік провокує Україну на антиросійські дії і Київ може зірватися на військові авантюри».

    «Якщо Захід не зможе утримати Україну, а, навпаки, її під'юджуватиме, звичайно ж, ми приймемо всі необхідні кроки щодо надійного забезпечення своєї безпеки», – наголосив Лавров.

    Нагадаємо, Російська Федерація розцінює появу новітніх озброєнь в Україні як «червоні лінії». Якщо РФ побачить в них загрозу для себе, то залишає за собою право на дії у відповідь, заявив Путін.

    Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба попередив Путіна: напад на Україну надто дорогого коштуватиме РФ.

    До слова, США готуються до «непередбачуваних обставин» через війська РФ біля кордону України. Нагадаємо, сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн.

    Раніше Кремль сказав, коли нападе на Україну. Також експерт розповів, чому навколо нашої країни неспокійно і чого хоче Путін.

    Як відомо, РФ за місяць перекинула на Донбас вісім вагонів боєприпасів та різноманітне озброєння.

    Раніше Кремль назвав ситуацію на Донбасі «дуже і дуже тривожною». Через це Канада розглядає варіанти додаткової військової допомоги Україні.

    Також стало відомо, чи готова Росія до нападу на Україну: думка генерала.

    2 листопада американські видання The Washington Post та Politico оприлюднили супутникові знімки скупчення російських військ у прикордонних районах. У Кремлі заявили, що не коментуватимуть переміщення військ, оскільки воно стосується внутрішніх справ держави, а самі знімки назвали зробленими на кордоні Білорусі та РФ.

    Тим часом Захід збентежений: Росія перекидає танки до українського кордону.

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    Теги: МЗС Крим Росія Донбас війна Путін Сергій Лавров агресія військові Україна озброєння
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    Лавров, країна якого вкрала Крим та Донбас, вважає, що Україна нахабніє