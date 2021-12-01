Лавров, країна якого вкрала Крим та Донбас, вважає, що Україна нахабніє
Представник країни-агресорки заявив про «нахабний» Київ
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров влаштував істерику у російській пресі та заявив про «нахабну» Україну.
Лавров поскаржився росЗМІ, що він листується з колегами із Франції та Німеччини, «які багато років обіцяють вплинути на Київ», але нічого не відбувається.
«Навпаки, Київ стає все більш і більш зухвалим, я б сказав, у своїй агресивності по відношенню до Мінських домовленостей, по відношенню до Російської Федерації і у своїх спробах спровокувати Захід на підтримку його войовничих устремлінь», – каже Лавров.
Глава російського МЗС також заявив, що «Захід не перший рік провокує Україну на антиросійські дії і Київ може зірватися на військові авантюри».
«Якщо Захід не зможе утримати Україну, а, навпаки, її під'юджуватиме, звичайно ж, ми приймемо всі необхідні кроки щодо надійного забезпечення своєї безпеки», – наголосив Лавров.
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