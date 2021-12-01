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    Росія не хоче посередництва Туреччини у вирішенні конфлікту на Донбасі

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    речниця МЗС вчергове вдалася до звинувачень на адресу України - Росія не хоче посередництва Туреччини у вирішенні конфлікту на Донбасі
    речниця МЗС вчергове вдалася до звинувачень на адресу України
    фото: img.tsargrad.tv

    Речниця дипломатичного відомства РФ пояснила позицію Кремля щодо цього питання

    Російська влада вважає, що Туреччина не може виступати посередником між Україною та Росією щодо питання Донбасу. Відповідну заяву речниці Міністерства закордонних справ РФ Марії Захарової поширило російське видання «Газета.ру».

    Захарова традиційно вдалася до тиражування офіційної кремлівської позиції щодо «збройного конфлікту на Сході України», який нібито є «внутрішньоукраїнським».

    Росія ж, за словами Захарової, до нього не має жодного стосунку, саме тому Київ має безпосередньо спілкуватися з представниками «ДНР» та «ЛНР», а не з Кремлем.

    «Важливим кроком на цьому напрямі міг би стати його внесок у переконання української влади відмовитися від агресивних планів щодо Донбасу, розпочати сумлінно виконувати Мінські угоди у прямому діалозі з Донецьком та Луганськом», – зазначила речниця російського МЗС.

    Згодом з аналогічною промовою виступив глава МЗС Росії Сергій Лавров. Він заявив, що РФ не є стороною конфлікту щодо Донбасу. При цьому міністр заявив, що між Путіним та Ердоганом планується телефонна розмова, у які президенти обов'язково обговорять ситуацію на Донеччині.

    Нагадаємо, нещодавно голова МЗС Росії Сергій Лавров, країна якого вкрала Крим та Донбас, вважає, що Україна нахабніє.

    Раніше президент Туреччини Регдеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара може стати посередником між Україною та Росією.

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    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган МЗС Росія Донбас Київ ДНР ЛНР Мінські угоди Сергій Лавров Україна
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    Росія не хоче посередництва Туреччини у вирішенні конфлікту на Донбасі