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    Першого грудня українці двічі робили доленосний вибір

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    Розгін студентів сколихнув усю країну - Першого грудня українці двічі робили доленосний вибір
    Розгін студентів сколихнув усю країну
    фото: Scanpix/AFP

    У 1991 та 2013 роках цього дня в Україні відбувались знакові події

    Вісім років тому історія сучасної України поділилась на до і після… В ніч на 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності відбулось звіряче побиття студентів «беркутом». Тієї листопадової ночі жорстокий режим Януковича перейшов останню межу.

    Цей момент став спусковим гачком для нашого народу. І вже першого грудня на вулиці Києва вийшли близько мільйона обурених людей. Вийшли, щоб показати силу, здатну рушити найавторитарніші режими. І гасло «Україна – це Європа!» автоматично змінилось на «Банду геть!». А далі були майже 100 днів виснажливої боротьби і смерті Небесної Сотні. Та ціна, яку заплатила Україна за право самій визначати своє майбутнє.

    А 30 років тому українці зробили свій вибір – жити в незалежній Україні. Більше 90% громадян ствердно сказали «Так!», відповідаючи на питання: «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?». Цю ідею підтримали більшість учасників Всеукраїнського референдуму в усіх регіонах країни.

    Порвати з радянським минулим було не так просто, але нам це вдалося. З того часу українцям не раз доводилося захищати свою свободу. І під час Революції Гідності на Майдані, і під час війни на сході. Бо саме народ був і залишається головним гарантом нашої незалежності.

    Зараз, коли президент Зеленський намагається побудувати в Україні авторитарний режим лукашенківського чи путінського взірця – маємо знову об’єднатися навколо ідеалів Гідності і Свободи. І ніколи не забувати про ті страшні події і тих, хто тоді віддав найцінніше – своє життя. Без них – наша реальність сьогодні могла б бути зовсім іншою.

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    Джерело: блог Петра Порошенка

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    Теги: історія Революція Гідності референдум незалежність українці
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    Першого грудня українці двічі робили доленосний вибір