Як українські військові знищили опорний пункт бойовиків на Донбасі (відео)

Вогонь вівся у відповідь зі зброї, калібр якої не перевищує 73 мм

Бійці 54 бригади Збройних сил України знищили позиції російських терористів «Восток» на Донбасі. Відповідне відео було опубліковане на Facebook.

«Десь на теренах Донецької області був собі опорний пункт, де службу несли «браві» вояки з «Востока», який заснував Саша Ходок. Служили вони не дуже мирно, вели вогонь по наших позиціях з різного виду озброєння, чим робили немало клопоту нашим хлопцям», – йдеться у коментарі до відео.

Також зазначається, що вогонь вівся у відповідь зі зброї, калібр якої не перевищує 73 мм.

Нагадаємо, нещодавно Офіс генерального прокурора України звернувся до Міжнародного кримінального суду в Гаазі через порушення міжнародного гуманітарного права з боку російських окупантів в Луганській області.