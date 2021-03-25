«Пашинський, Наливайченко і Тарута казали: Нельочка, ти молодець, умнічка». Штепа обурена, чому з усіх мерів Донбасу, судять лише її

Неля Штепа під час одного з мітингів у Слов'янську навесні 2014 року. Фото з відкритих джерел

Колишній міський голова Слов’янська повністю відкидає свою причетність до окупації міста проросійськими бойовиками навесні 2014 року

Орджонікідзевський районний суд Харкова 25 березня продовжив розгляд справи за обвинуваченням колишнього міського голови Слов’янська Нелі Штепи у створенні терористичної організації і посяганні на територіальну цілісність України (ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Про це повідомляє «Главком».

Попереднє засідання, яке припало на 16 березня, не відбулося через відсутність обвинуваченої та її захисників. Тому нині головуюча суддя Олена Глібко запропонувала прокурору завершити допит Штепи, який був розпочатий ще у середині лютого 2021 року.

Під час допиту прокурор цікавився роллю Штепи під час проросійських мітингів представників КПУ у березні 2014 року в Слов’янську та власне подіями, які призвели до окупації міста в середині квітня того ж року.

25 березня допит обвинуваченої Нелі Штепи провели прокурор і її захисники

«Я тефонувала на всі телеканали із закликом: «Спасите, помогите! Нас захватили!» А Пашинський (колишній т.в.о. глави адміністрації президента - «Главком»), Наливайченко (тодішній керівник СБУ - «Главком») і Тарута (колишній голова Донецької ОДА - «Главком») мене запевняли: «Нельочка, все будет хорошо. Ты молодец, умничка». Однак самі сиділи і жодного разу не приїхали до Слов’янська. Гамнюки», - парирувала Штепа.

Після останнього слова головуюча суддя Олена Глібко зробила зауваження обвинуваченій про неприпустимість вживання ненормативної лексики під час процесу.

Крім цього, у суді ексмер Слов’янська повідомила, що дізналася про існування терористичної організації «ДНР», тільки у грудні 2014 року. Додала, що не мала жодних контактів із бойовиками та не здавала їм будівлі виконкому Слов’янська 15 квітня 2014 року.

«Востаннє у приміщенні була 13 квітня, коли з даху зняла російський прапор і вивісила український прапор. Тоді я сказала охоронцю, щоб він закрив будівлю і тікав. Усі ж співробітники виконкому з 14 квітня працювали на дому», - зазначила обвинувачена.

Штепа вважає, що лише вона з усіх мерів Донбасу чинила опір бойовикам. Натомість ті, хто тоді стояв поруч з бойовиками, досі не покарані.

Також під час засідання прокурор заявив клопотання щодо застосування до Нелі Штепи міри запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту на 60 діб. Такий запобіжний захід діяв до 19 березня.

Сторона захисту виступила проти, оскільки прокурор лише вранці 25 березня передав їм це клопотання на ознайомлення. Тому потрібен час (три години), щоб підготувати письмове заперечення.

Суддя погодилася з думкою захисників Штепи, додавши, що у прокурора було достатньо часу, аби попередньо надіслати сторонам процесу текст клопотання. Тому засідання відклали до 1 квітня.