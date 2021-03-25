Україна звернеться до Гааги через вбивство понад 700 мирних жителів на Донбасі

життєво важливі об’єкти цивільної інфраструктури на Донбасі

Російські бойовики обстрілюють життєво важливі об’єкти цивільної інфраструктури на Донбасі

Потерпілими внаслідок російської агресії на Донбасі визнано майже 3 тис. цивільних осіб

Керівник Донецької обласної прокуратури підписав звернення до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду щодо серйозних порушень міжнародного гуманітарного права під час збройного конфлікту на території регіону. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України.

У зверненні, яке прокуратура підготувала у співпраці з Луганським обласним правозахисним центром «Альтернатива», міститься інформація про чисельні факти ведення воєнних дій невибіркового характеру з боку представників незаконних збройних формувань Росії.

Повідомляється, що внаслідок військової агресії спричинено шкоду життєво важливим об’єктам цивільної інфраструктури. Зокрема, це стосується заборонених Женевською конвенцією 1949 року артилерійських обстрілів об’єктів електропостачання, водогонів, гідротехнічних споруд та закладів охорони здоров’я. Мова йде про 42 факти невибіркових обстрілів міст Авдіївка, Лиман, Слов’янськ, Вуглегірськ, Ясинуватського та Мар’їнського районів Донецької області із загальною кількістю населення понад 200 тисяч громадян.

З 2014 року задокументовано більше 3,5 тис. пошкоджених та зруйнованих об’єктів інфраструктури Донецької області, потерпілими визнано майже 3 тис. осіб, з яких понад 90% – саме фізичні особи. Отримано докази загибелі 735 та поранення 1835 цивільних внаслідок ворожих обстрілів.

Загалом у правоохоронних органах області наявна інформація про 3969 фактів пошкодження та руйнування житлових будинків, промислових будівель та інших цивільних об’єктів. Окрім цього, ведеться реєстр постраждалих в результаті збройного конфлікту, який дає змогу визначати кількість потерпілих, обсяги збитків та надати відповідну правову оцінку діям представників окупаційних адміністрацій РФ.

Нагадаємо, нещодавно Офіс генерального прокурора України звернувся до Міжнародного кримінального суду в Гаазі через порушення міжнародного гуманітарного права з боку російських окупантів в Луганській області.