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    У світі

    В аеропорту «Внуково» поліція затримала понад 60 прихильників Навального

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    В аеропорту &laquo;Внуково&raquo; поліція затримала понад 60 прихильників Навального - В аеропорту «Внуково» поліція затримала понад 60 прихильників Навального
    В аеропорту «Внуково» поліція затримала понад 60 прихильників Навального
    Фото: EPA/UPG

    За даними правозахисників, 58 людей затримали в Москві, ще п’ять – у Санкт-Петербурзі

    В московському аеропорту «Внуково» російські правоохоронці затримували понад 60 прихильників опозиціонера Олексія Навального.

    Про це повідомляє «ОВД-Інфо».

    За даними правозахисників, 58 людей затримали в Москві, ще п’ять – у Санкт-Петербурзі.

    Автозак з 13 затриманими у аеропорту Внуково доставили у відділ поліції по Щербинському району («Нова Москва«), повідомляють затримані.

    Ще чотирьох поліцейські відвели в лінійний відділ поліції в аеропорту.

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    В аеропорту «Внуково» поліція затримала понад 60 прихильників Навального
    В аеропорту «Внуково» поліція затримала понад 60 прихильників Навального
    В аеропорту «Внуково» поліція затримала понад 60 прихильників Навального
    В аеропорту «Внуково» поліція затримала понад 60 прихильників Навального
    Фото: EPA/UPG

    Затримані у Внуково встигли повідомити «ОВС-Інфо», що в автозаку у всіх відібрали телефони. Затримання тривають.

    Нагадаємо, російського опозиціонера Олексія Навального затримали відразу після прильоту з Німеччини під час паспортного контролю в аеропорту «Шереметьєво». 

    Майбутній радник з нацбезпеки при обраного президента США Джо Байдена Джейк Салліван заявив, що російський опозиціонер Олексій Навальний повинен бути негайно звільнений. Винних у його затриманні потрібно притягнути до відповідальності.

    Теги: Росія Олексій Навальний поліція
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