В аеропорту «Внуково» поліція затримала понад 60 прихильників Навального
За даними правозахисників, 58 людей затримали в Москві, ще п’ять – у Санкт-Петербурзі
Про це повідомляє «ОВД-Інфо».
За даними правозахисників, 58 людей затримали в Москві, ще п’ять – у Санкт-Петербурзі.
Автозак з 13 затриманими у аеропорту Внуково доставили у відділ поліції по Щербинському району («Нова Москва«), повідомляють затримані.
Ще чотирьох поліцейські відвели в лінійний відділ поліції в аеропорту.
Затримані у Внуково встигли повідомити «ОВС-Інфо», що в автозаку у всіх відібрали телефони. Затримання тривають.
Нагадаємо, російського опозиціонера Олексія Навального затримали відразу після прильоту з Німеччини під час паспортного контролю в аеропорту «Шереметьєво».
Майбутній радник з нацбезпеки при обраного президента США Джо Байдена Джейк Салліван заявив, що російський опозиціонер Олексій Навальний повинен бути негайно звільнений. Винних у його затриманні потрібно притягнути до відповідальності.