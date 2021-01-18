В аеропорту «Внуково» поліція затримала понад 60 прихильників Навального

За даними правозахисників, 58 людей затримали в Москві, ще п’ять – у Санкт-Петербурзі

В московському аеропорту «Внуково» російські правоохоронці затримували понад 60 прихильників опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє «ОВД-Інфо».

За даними правозахисників, 58 людей затримали в Москві, ще п’ять – у Санкт-Петербурзі.

Автозак з 13 затриманими у аеропорту Внуково доставили у відділ поліції по Щербинському району («Нова Москва«), повідомляють затримані.

Ще чотирьох поліцейські відвели в лінійний відділ поліції в аеропорту.

Затримані у Внуково встигли повідомити «ОВС-Інфо», що в автозаку у всіх відібрали телефони. Затримання тривають.

Нагадаємо, російського опозиціонера Олексія Навального затримали відразу після прильоту з Німеччини під час паспортного контролю в аеропорту «Шереметьєво».

Майбутній радник з нацбезпеки при обраного президента США Джо Байдена Джейк Салліван заявив, що російський опозиціонер Олексій Навальний повинен бути негайно звільнений. Винних у його затриманні потрібно притягнути до відповідальності.